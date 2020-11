Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/ AS Landau-Zentrum - Seat-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhielt sich am heutigen Mittag (20.11.2020, 12.30 Uhr) auf der A65, AS Landau -Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Fahrer eines weißen Seat Leon. Weil eine 19 Jahre alte Autofahrerin mit erlaubten 100 km/h auf dem linken Fahrstreifen fuhr und es dem Seat-Fahrer scheinbar nicht schnell genug ging, überholte er diese auf dem rechten Fahrstreifen, schnitt das Fahrzeug und setzte seinen Überholvorgang auf dem linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei musste die 19-Jährige massiv abbremsen, weil es ansonsten zu einer Kollision gekommen wäre. Anschließend konnte beobachtet werden, wie der Raser weiteren Fahrzeuge dicht aufgefahren ist und diese zum Einscheren auf den rechten Fahrstreifen genötigt hat. Ein Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Anhand des Kennzeichens wird der Südpfälzer in Kürze Besuch von der Polizei erhalten. Zudem wir die Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung in Kenntnis gesetzt. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Seat-Fahrers genötigt oder gefährdet wurden bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

