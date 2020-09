Polizei Gütersloh

POL-GT: Sicher über die Straße - Erstklässler Beschulung in Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Polizeihauptkommissar Reiner Hüttel führte in dieser Woche die Aktion "Sicher über die Straße" an der Wiedenbrücker Postdammschule durch. Jährlich beschult der Bezirksdienstbeamte die i-Dötzchen, damit sie sich sicher im Straßenverkehr fortbewegen können.

Die Kinder lernen, wie man sich verhält, wenn man als Fußgänger eine Straße überqueren möchte. Auch an Fußgängerüberwegen, sei es an Zebrastreifen oder an einer grünen Fußgängerampel, gilt es nach links und rechts zu blicken, bevor man über die Straße geht.

Polizeihauptkommissar Reiner Hüttel bespricht mit den Schulanfängern außerdem das Thema "Verkehrssicheres Fahrrad". Er erklärt ihnen, wie ein Fahrrad vorschriftsmäßig ausgestattet sein muss, welche Reflektoren wichtig für die Sichtbarkeit sind und erläutert ihnen die Bedeutung der richtigen Beleuchtung und von intakten Bremsen. Schließlich lernen die Kinder den korrekten Sitz eines Fahrradhelmes.

Die Erstklässler Beschulung wird jährlich durchgeführt. Zuständig sind die jeweiligen Bezirksdienstbeamten. Interessierte Schulen können sich bei ihrem Bezirksdienst melden. Die Kontaktdaten zu den jeweiligen Bezirksdiensten erhalten Sie auf der Webseite der Polizei Gütersloh: https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/ihre-polizei-vor-ort-der-bezirksdienst

