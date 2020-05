Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand im Garten

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am 18. Mai (Montag), gegen 0.30 Uhr, warf ein unbekannter Täter eine, mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte, Flasche über den Zaun eines Grundstückes an der Straße Lärchenweg. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah eine Stichflamme. Ihm und einem weiteren Zeugen gelang es, das Feuer unmittelbar zu löschen. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Tat und ihren Hintergründen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

