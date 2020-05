Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Geilenkirchen (ots)

Aus einem Innenhof an der Konrad-Adenauer-Straße wurde am Donnerstag, 14. Mai, zwischen 11 Uhr und 23 Uhr, ein Kleinkraftrad entwendet. Es handelte sich um ein Motorroller der Marke Rex in der Farbe Blau. Zu diesem Zeitpunkt war kein Kennzeichen am Zweirad angebracht.

