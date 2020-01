Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge in Wilhelmshaven - Täter wurde bei der Beschädigung beobachtet - Polizei sucht weitere Hinweise!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 21.01.2020, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge gegen 03:30 Uhr bei der Polizei, um seine verdächtigen Beobachtungen mitzuteilen.

In der Weserstraße hätte eine männliche Person mehrere Pkw beschädigt, sie sei in Richtung Deichbrücke weggegangen. Der Zeuge teilte den nach Eingang der Meldung sofort entsandten Polizeibeamten, dass er gesehen habe, dass mehrere PKW in der Straße beschädigt worden seien. Der Täter würde etwas Weißes tragen, wäre aber ansonsten eher dunkel gekleidet.

Die Beamten konnten im Rahmen ihrer Absuche des Nahbereiches drei beschädigte Fahrzeuge feststellen: Einen Pkw Peugeot, einen Kia und einen Audi.

In der Bremer Straße und in der Grenzstraße wurden ebenfalls in der Nacht Fahrzeuge beschädigt. In allen Fällen wurden die Außenspiegel beschädigt.

Ob die beobachtete Person für alle Taten verantwortlich ist, kann derzeit nicht bestätigt werden, mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Polizei geht davon aus, dass noch mehrere Fahrzeuge betroffen sein können und bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

