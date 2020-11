Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Durchfahrtsverbot Friedhofstraße und Überwachung Geschwindigkeit Postgrabenstraße.

BellheimBellheim (ots)

Aufgrund von Bürgerhinweisen wurde am gestrigen Donnerstag, zw. 10:00 h bis 10:30 h das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße überwacht. 13 Verkehrsteilnehmer befuhren unberechtigt die Straße und wurden verwarnt. Im gleichen Zeitraum wurde die 30er-Zone in der Postgrabenstraße mittels Laserpistole überwacht. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.

