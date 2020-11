Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wenn sich beim Diebstahl die Notdurft bemerkbar macht

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Der Polizei wurden gestern Abend (18.11.2020, 19.40 Uhr) in der Bahnhofstraße zwei Jungs gemeldet, die mit einem Verkehrszeichen unter dem Arm durch die Straßen zogen. Da bei dem 14-Jährigen die Blase drückte und keine Toilette in Sicht war, verrichtete er seine Notdurft an der Fassade eines Anwesens, wo er "auf frischer Tat" von der Streife angetroffen werden konnte. Gegen die 14 und 16 Jahre alten Jungs wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jüngere wird zudem Post von Ordnungsamt erhalten, weil das Urinieren in der Öffentlichkeit untersagt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell