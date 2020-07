Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (18.07.2020)

Vöhringen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die am Samstag im Zeitraum von 15.00 bis 22.00 Uhr in der Fichtenwaldstraße im Bereich der Kreuzung Fichtenwaldstraße / Hauffweg / Uhlandstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung auf der gesamten Beifahrerseite eines dort am Straßenrand geparkten Volkswagens mit Freudenstädter Kennzeichen und verursachten beträchtlichen Sachschaden. Möglicherweise hat es den Tatverdächtigen nicht gefallen, dass der Volkswagen teilweise auf dem Gehweg stand.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

