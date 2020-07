Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen - Rottweil) Gefährdung des Straßenverkehrs durch falsches Überholen und Verkehrsunfallflucht (19.07.2020)

Dietingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 5562 zwischen Dietingen und Rottweil ereignete.

Der 22-jährige Lenker eines Ford Mondeo befuhr die Kreisstraße aus Richtung Dietingen in Fahrtrichtung Rottweil. In der Linkskurve an der Einmündung der Verbindungsstraße nach Tierstein kam ihm aus Richtung Rottweil eine Gruppe Fahrradfahrer entgegen. Diese Fahrradfahrer wurden in der Kurve durch den Lenker eines nachfolgenden Kraftfahrzeugs überholt, weshalb der 22-Jährige den Ford bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß mit diesem Pkw zu verhindern. In der weiteren Folge kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der nachfolgende, 51 Jahre alte Lenker eines Audi A4 auf den abgebremsten Ford Mondeo auffuhr. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug des unbekannten Unfallverursachers um einen dunkelblau lackierten Seat oder Dacia handeln.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

