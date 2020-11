Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diesel getankt, Kaugummi bezahlt

EdenkobenEdenkoben (ots)

Gegen einen 55 Jahre alten Autofahrer wird derzeit wegen Tankbetrug ermittelt, weil er am Dienstagabend (17.11.2020, 17.50 Uhr) an einer Tankstelle in der Staatstraße sein Fahrzeug mit 41 Liter Diesel betankte und an der Kasse lediglich ein Päckchen Kaugummi bezahlte. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt werden.

