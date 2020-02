Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Feuer in Kirche erlischt von selbst

Lingen (ots)

Am Mittwoch ist es zwischen 10.30 und 15 Uhr beinahe zum Brand der St. Antonius Kirche in Baccum gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten auf einem Holzschemel eine Kerze entzündet und diese im Anschluss unbeaufsichtigt gelassen. Die Flamme griff auf weitere Kerzen über, so dass der komplette Schemel Feuer fing. Vermutlich erlosch der Brand wenig später ohne fremdes Zutun. Der entstandene Sachschaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

