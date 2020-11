Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

SchwegenheimSchwegenheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Dienstagmorgen 13 Fahrzeuge an der Grundschule in Schwegenheim. Es wurden keine Verstöße festgestellt. Alle Kinder waren vorschriftsmäßig gesichert.

