POL-EN: Wetter- Randalierer am Kletterwald

In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr, randalierten unbekannte Personen auf dem Gelände des Kletterparks am Harkortberg in Wetter. Sie beschädigten Abgrenzungen und rissen Pfähle aus den Verankerungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200,- bis 300,- Euro geschätzt.

