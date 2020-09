Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Ermittlungsansätzen - Polizei bittet um weitere Hinweise

Jettenbach (ots)

In der Klausstraße hat es am Mittwochabend um 19:54 Uhr ordentlich gekracht. Ein blauer Transporter fuhr mit einem großen doppelachsigen Anhänger über den Gehweg gegen eine Mauer aus Pflanzringen. Der Fahrer war im Kurvenbereich nach rechts von der Straße abgekommen, flüchtete aber direkt in Richtung Kollweiler ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. An dem blauen Transporter, möglicherweise Marke Fiat oder Iveco, geschlossener Kasten, sollen keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Zeugenaussagen zum Kennzeichen des Anhängers (ML - K und vier Ziffern) führten bisher nicht zu einem Treffer. Es könnte sich um einen Ablesefehler handeln, weshalb die Polizei auf weitere Hinweise hofft. Auf dem Anhänger befanden sich blaue Stahlteile. Der Fahrer wird auf 40-50 Jahre alt geschätzt, trug einen drei Tage Bart, hatte eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare. Zu dem Beifahrer gab es keine nähere Beschreibung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

