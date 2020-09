Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich

Jeckenbach (ots)

Ein PKW und ein Sattelzug-Fahrzeug sind am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße zusammengestoßen. Im Kurvenbereich stieß der PKW mit seinem linken Kotflügel gegen den seitlichen Unterfahrschutz des Lastwagens. Während der Kotflügel fast abgerissen wurde, war an dem Sattelschlepper kaum etwas zu sehen. Beide Fahrzeugführer räumten keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot ein. Wobei sich bei diesem Unfall die Frage stellt, ob nicht der LKW-Fahrer, seine Ausmaße kennend, nur bremsbereit in eine solche Kurve fahren darf. Gleichfalls müsste der PKW - Fahrer die Dimension des entgegenkommenden Fahrzeuges einschätzen und in der Folge ebenfalls die Kollision verhindern. Die Polizisten machten beiden Verkehrsteilnehmern Vorwürfe und verständigten die Bußgeldstelle. In diesem Fall haben vermutlich beide den Grundsatz des defensiven Fahrens nicht ausreichend beachtet. |pilek-AH

