POL-HI: Versuchter Einbruch in Sillium

Sillium/ Holle-hei- In der Zeit von Freitag, den 27.11.2020, ca. 18:00 Uhr bis Samstag, den 28.11.2020, ca. 07:00 Uhr, kam es in Sillium in der Parkstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier wurde sowohl an der Hauseingangstür als auch an der Terrassentür des Hauses gehebelt, um in dieses zu gelangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

