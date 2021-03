POL-ME: Keinen Führerschein und Kleinkraftrad nicht versichert - flüchtiger Monheimer löst Großeinsatz der Polizei aus - Langenfeld - 2103047

Polizei Mettmann

Keinen Führerschein und Kleinkraftrad nicht versichert - flüchtiger Monheimer löst Großeinsatz der Polizei aus - Langenfeld

Mettmann

Am späten Montagabend (8. März 2021) hat die Polizei in Langenfeld einen flüchtigen Motocross-Fahrer verfolgt. Dabei wurde neben Kräften aus Langenfeld und Hilden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das war geschehen:

Gegen 23 Uhr meldete sich ein Anwohner der Feldstraße in Langenfeld bei der Polizei. Der Mann gab an, auf einem Hinterhof mindestens fünf junge Männer dabei beobachtet zu haben, wie sich diese in verdächtiger Art und Weise an mehreren Motorrädern zu schaffen machten. Der Zeuge ging zu diesem Zeitpunkt von einem versuchten Motorraddiebstahl aus und schilderte den Beamten, die jungen Männer hätten Taschenlampen und Werkzeug dabei.

Als die Beamten kurz darauf die Feldstraße erreichten, trafen sie auf drei junge Männer auf ihren Motocross-Kleinkrafträdern. Als die Polizisten sie kontrollieren wollten, gaben die jungen Männer plötzlich Gas und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Einen von ihnen verfolgte die zuerst vor Ort eingetroffene Polizeistreife - zugleich forderten die Polizeibeamten Verstärkung an.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, weshalb die jungen Motocross-Fahrer vor der Polizei flüchteten - und weil der von der ersten Polizeistreife Verfolgte mit seiner Maschine auch immer wieder über Fußwege flüchtete, die von den Polizeibeamten mit ihrem Streifenwagen nicht befahren werden konnten, forderte die Polizei auch Unterstützung aus der Luft in Form eines Polizeihubschraubers an.

So konnte der junge Motocross-Fahrer letztendlich in der Nähe des Richrather Krankenhauses gestellt werden. Er war augenscheinlich mit seinem Kleinkraftrad gestürzt und hatte sich leicht am Bein verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des Kleinkraftrads um einen 17-jährigen Monheimer handelte. Seine Motocross-Maschine war nicht versichert - außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad war jedoch seins - so konnte der Monheimer im Nachgang einen Eigentumsnachweis über das Motorrad vorweisen. Zudem gab er an, sich lediglich mit seinen Freunden getroffen zu haben, um gemeinsam durch Langenfeld zu fahren, allerdings sei ihm im Bereich der Feldstraße die Kette abgesprungen, weshalb man dort angehalten habe, um diese wieder anzubringen.

Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Sein Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens (§315d, StGB). Ob weitere Straftaten vorliegen, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum lagen nicht vor. Schlussendlich konnte der 17-Jährige nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht von seinen Eltern auf der Wache in Langenfeld abgeholt werden.

