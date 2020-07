Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl eines VW Tiguan in Pasewalk

Pasewalk (ots)

In der Nacht von gestern zu heute (23.07.2020 bis 24.07.2020) wurde in Pasewalk ein grauer VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen SBG-CK490 gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor Am Luisenplatz abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell