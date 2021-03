Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand bei Drogerie in Hachenburg -Erstmeldung -

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, 02.03.21, 20:25 Uhr, wurde die Feuerwehr zur Filiale der einer Drogeriekett in Hachenburg, Saynstraße, alarmiert. Demnach kam es dort zum Brand in einer Lagerhalle. Die Filiale ist geschlossen, Personen sind aktuell nicht gefährdet. Die Löscharbeiten sind aktuell im Gange. Gilt als Eilmeldung, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell