Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ***Zeugen gesucht***

Niederwallmenach (ots)

Niederwallmenach. Am gestrigen Tag kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Beinahezusammenstoß auf der L333 zwischen Bogel und Niederwallmenach. Ein aus Richtung Bogel kommender Pkw Mazda kam in einer Rechtskurve so weit auf die Gegenfahrspur, dass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Ein Krad, das hinter diesem Pkw fuhr, musste seinerseits ebenso ausweichen und stark abbremsen, um ein Auffahren zu verhindern. Die Polizei St. Goarshausen sucht nach Zeugen und bittet diese sich unter der Telefonnummer 06771/93270 zu melden.

