Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wahlrod (ots)

Am Sonntag, den 28.02.2021 um 03:08 Uhr, wurde der Polizei Hachenburg ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Hubertusstraße gemeldet. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Felge mitsamt Reifen, die anlässlich der Sperrmüllabfuhr am Fahrbahnrand abgestellt waren, auf der Straße platziert. Ein Autofahrer nahm das Hindernis zu spät wahr und beschädigte seinen PKW hieran. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg zu melden, Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell