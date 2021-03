Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Anzahl beschädigter Fahrzeug auf 25 angewachsen

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits vergangene Woche mitteilten, trieb ein noch unbekannter Täter am Mittwoch, 17.März, zwischen 06.30 Uhr und 06.35 Uhr in der Schwabstraße und der Theodor-Heuss-Straße in Marbach am Neckar sein Unwesen. Zunächst hatte das Polizeirevier Marbach am Neckar 16 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Zwischenzeitlich wuchs die Anzahl auf 25 zerkratzte PKW an. Der Sachschaden wurde nun auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet weiterhin unter Tel. 07144 900-0 um Hinweise.

