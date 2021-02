Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zigaretten und Bargeld erbeuteten Unbekannte von Samstag auf Sonntag in Erbach.

Ulm (ots)

Der Zigarettenautomat stand in der Daimlerstraße. Ein Zeuge entdeckte am Sonntagvormittag den aufgebrochenen Automaten. Unbekannte hebelten mit brachialer Gewalt den Automaten. Sie gelangten an den Geldschacht und erbeuteten Bargeld. Ebenso nahmen sie eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

