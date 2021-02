Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Gerüst hochgeklettert

Einsatzkräfte retteten am Samstag eine Frau in Erolzheim aus ihrer misslichen Lage.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr teilten mehrere Zeugen eine Frau mit, die das Gerüst am Kirchturm in Erolzheim hochgeklettert war. Sie befand sich in einer Höhe von etwa 50 bis 60 Meter und schrie herunter. Die Frau befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Ein Zeuge war zwischenzeitlich zu der Frau hochgekelettert und beruhigte sie. Ihm gelang es die Frau dazu zu bewegen, mit ihm hinab zu klettern. Nach der Hälfte weigerte sich die Frau den restlichen Weg hinab zu steigen. Durch gutes Zureden weiterer Einsatzkräfte und unter Einsatz der Höhenrettung, gelang es die Frau gegen 22.30 Uhr sicher auf den Boden zu bringen. Verletzte gab es bei den Rettungsmaßnahmen nicht. Auch die Frau blieb unverletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

+++++++ 0237510

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell