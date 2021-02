Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 16:40 Uhr fuhr ein 51-jähriger mit seinem Renault auf der B311 von Riedlingen herkommend in Richtung Sigmaringen. Auf der Höhe von Ertingen bog der Renault-Fahrer nach links ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Renault-Fahrer und der 32-jährige Ford-Fahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Eine Mitfahrerin im Renault wurde durch den Unfall leicht verletzt. Um die Verletzten kümmerte sich der Rettungsdienst. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge an denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16 000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die B 311 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Richtung Riedlingen halbseitig gesperrt

