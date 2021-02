Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mehrere Pkw beschädigt

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

An mindestens acht Pkw schlug ein bislang unbekannter Randalierer einen Außenspiegel ab. Wie die Polizei mitteilte, war der Unbekannte am Samstagnacht in der Grabenstraße, Konrad-Manopp-Straße, Zwiefalter Straße bis zur Fidelis-Böhler-Straße unterwegs. Auf seiner Tour beschädigte er wahllos mehrere Autos. Der bislang bekannte Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Riedlingen bittet unter der Nummer 07371/9380 um Hinweise.

++++++++++++++++0239811 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

