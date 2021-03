Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl eines Pizzalieferautos endet auf der Polizeiwache

Goch (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann entwendete am Samstagabend (27. Februar 2021) gegen 23 Uhr ein Pizzalieferauto, das mit geöffneten Kofferraum und Fahrzeugschlüssel vor einer Pizzeria an der Mühlenstraße stand. Der 51-jährige Auslieferer und sein 47-jähriger Chef staunten nicht schlecht über diese Dreistigkeit. In Laufe der Nacht wurde der Polizei dann ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf dem Nordring gemeldet. Bei Eintreffen der Kolleg*innen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Auto um das zuvor entwendete Pizzalieferauto einen blauen Opel Corsa handelte, das samt Fahrer an der Straße Hinter der Mauer stand. Der Opel Corsa wies viele frische Unfallschäden auf und der rechte Außenspiegel fehlte auch. Ersten Ermittlungen der Streifenwagenbesatzungen zu Folge, verursachte der 32-jährige Rumäne an der Klever Straße eine Unfallflucht. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde mit zur Polizeiwache genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Corsa wurde noch in der Nacht dem 47-jährigen Pizzeriainhaber wieder übergeben. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell