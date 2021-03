Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (27. Februar 2021), 14:00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Gieselberg einzudringen. Sie hebelten erfolglos an einem Fenster im Erdgeschoss, gelangten jedoch nicht in das Haus. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

