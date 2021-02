Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise auf rot-weißen Transporter gesucht

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (25. Februar) zwischen 12.30 und 13.15 Uhr hat sich eine Unfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Truchseßgasse in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug den Außenspiegel eines in einer Parkbox geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Nach Angaben der Betroffenen parkte beim Zeitpunkt des Einparkens ein rot-weißer Transporter eines Malerbetriebes neben ihr. Die Geschädigte konnte allerdings keine weiteren Angaben zu dem Unternehmen oder dem Kennzeichen machen. Daher bittet die Polizei um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dem Malerbetrieb geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder direkt bei der zuständigen Sachbearbeiterin PHK'in Britta Mey (Durchwahl: -4122).

