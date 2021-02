Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 66-Jähriger bei Alleinunfall mit E-Bike verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Alleinunfall am Donnerstag (25. Februar) gegen 15.15 Uhr auf der B 236 in Finnentrop-Lenhausen ist ein Pedelecfahrer verletzt worden. Dieser befuhr die Straße in Fahrtrichtung Finnentrop. Dabei beabsichtigte er, über eine Bordsteinkante auf den Gehweg zu fahren. Nach eigenen Angaben blieb dabei sein Hinterrad am Bordstein hängen und rutschte weg. Daraufhin stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell