Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tresore auf Parkplatz sichergestellt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (24. Februar) hat gegen 6.20 Uhr ein Zeuge auf einem Parkplatz in der Raffeisenstraße in Olpe-Friedrichsthal zwei Unbekannte beobachtet, die einen Tresor bearbeiteten. Sobald sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit einem silbernen Mercedes Kombi in unbekannte Richtung. Den Tresor ließen sie zurück. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen übernahm. Die Beamten sicherten Spuren und stellten den Tresor sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dieser (Marke Wincor Nixdorf) aufgeflext und mit Benzin übergossen. Im Inneren befand sich ein weiterer, kleinerer Tresor. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Nach Zeugenangaben sahen die Männer südländisch aus, einer trug einen Vollbart.

Hinweise zu den Männern oder zu den Tresoren nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

