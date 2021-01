Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mehrfach gesuchter Straftäter stellt sich

Hannover (ots)

Am Freitagabend erschien ein Mann (42) auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Er gab an, mit mehreren Haftbefehlen gesucht zu werden.

Die Überprüfung bestätigte die Angaben des Algeriers. Die Staatsanwaltschaften Hannover und Düsseldorf fahndeten mit Vollstreckungshaftbefehlen wegen Diebstahls nach dem Mann. Auch ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung lag vor. Zudem suchte die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Hannover den 42-Jährigen zur Abschiebung.

Nach der Einstellung des Asylverfahrens wurde dem Mann 2017 die Abschiebung angedroht. Dann tauchte er unter. Warum er sich jetzt freiwillig stellte, blieb unklar.

