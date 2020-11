Polizei Hamburg

POL-HH: 201103-3. Zwei Zuführungen nach Einbruchdiebstahl in eine KiTa in Hamburg-Mümmelmannsberg

Tatzeit: 02.11.2020, 23:36 Uhr Tatort: Hamburg-Mümmelmannsberg, Franz-Marc-Straße

Beamte des Polizeikommissariats 42 (PK 42) haben gestern Abend zwei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, in eine KiTa in Hamburg-Mümmelmannsberg eingebrochen zu haben. Die Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter zugeführt.

Nachdem Einsatzkräfte gestern am späten Abend aufgrund einer Alarmauslösung die KiTa in der Franz-Marc-Straße in Mümmelmannsberg aufgesucht hatten, konnten sie die beiden Tatverdächtigen beim Verlassen des KiTa-Geländes beobachten. Als die Beamten die beiden 38- und 39-jährigen Deutschen wenig später kontrollierten, fanden sie Einweghandschuhe, Aufbruchswerkzeug sowie mutmaßlich aus der KiTa stammendes Diebesgut bei ihnen. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellten die Beweismittel sicher. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die Männer offenbar ein rückwärtig gelegenes Fenster der KiTa aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. In der KiTa hatten die Einbrecher augenscheinlich unter anderem einen großen Flachbildschirm zum späteren Abtransport bereitgestellt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten die bereits polizeibekannten Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Fachdienststelle für Einbruchsdelikte in der Region Mitte II (LKA 162) geführt und dauern an.

