POL-OE: Crêpeeisen fängt Feuer

Wenden (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es am Dienstag (24. Februar) gegen 13.30 Uhr in einem Wohnhaus der Straße "Zur Schmermicke" gekommen. Die Melderin gab an, dass ein Küchengerät brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Crêpeeisen angefangen hatte, stark zu qualmen. Sofort hatte die Bewohnerin einen Feuerlöscher genutzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es aber zu keinem Brandgeschehen. Die Feuerwehr entfernte das Eisen und lüftete die Räumlichkeiten. Derzeit liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Ein Rettungswagen brachte zwei Bewohner, die Rauchgase eingeatmet hatten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

