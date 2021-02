POL-OE: 64-Jährige erleidet Schock bei Verkehrsunfall

Kreispolizeibehörde Olpe

64-Jährige erleidet Schock bei Verkehrsunfall

Attendorn

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 512 in Höhe Schnüttgenhof in Attendorn ist am Dienstag (23. Februar) gegen 9.35 Uhr eine 64-Jährige leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Dabei versuchte er, trotz Überholverbot, in einem Kurvenverlauf zu überholen. Als er erkannte, dass ihm Fahrzeuge entgegen kamen, brach er den Überholvorgang ab und fuhr wieder auf seinen Fahrstreifen zurück. Dennoch musste eine ihm entgegenkommende 64-jährige Pkw-Fahrerin stark bremsen und nach rechts ausweichen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch vermieden werden. Eine hinter ihr fahrende 54-Jährige musste ebenfalls ihr Fahrzeug stark abbremsen. Ihr Fahrzeugspiegel stieß jedoch mit dem Spiegel des Pkw des 52-Jährigen zusammen. Durch die vorangegangene Gefahrensituation erlitt die 64-jährige Fahrerin einen Schock und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den zusammengestoßenen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der insgesamt im dreistelligen Bereich lag.

