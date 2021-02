Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht mithilfe eines Zeugen geklärt

Olpe (ots)

Am Montag (22. Februar) teilte ein Zeuge gegen 14 Uhr der Polizei mit, dass er in einem Parkhaus in der Kardinal-von-Galen-Straßen eine Verkehrsunfallflucht beobachtet habe. Nach seinen Angaben beobachtete er, wie ein Fahrer beim Einparken ein anderes Fahrzeug touchierte und anschließend das Parkdeck verließ. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien der Beschuldigte wieder an seinem Wagen und gab den Unfall zu. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell