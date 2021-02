Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 62-Jähriger bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer ist ein 62-Jähriger am Montag (22. Februar) gegen 13.20 Uhr verletzt worden. Zunächst befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Wagen die Hagener Straße in Fahrtrichtung Benolper Straße. An einer Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Brunnenstraße einzubiegen. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs bremste sie zunächst ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab und ließ die Fahrzeuge passieren. Nachdem der Verkehr das Abbiegen zuließ, schlug sie das Lenkrad nach links ein und rollte mit ihrem Pkw an. Zeitgleich wollte aber ein 62-Jähriger mit seinem E-Bike an dem Wagen links vorbeifahren. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß und der 62-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Daneben entstand ein Sachschaden an dem Fahrrad und an dem Pkw im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell