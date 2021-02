Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Roter Kastenwagen nach Unfall in Drolshagen gesucht

Drolshagen (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 17.15 Uhr in Drolshagen ein Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Gerberstraße in Fahrtrichtung "In der Trift". Nach eigenen Angaben habe sie an der Einmündung zur Gerhardusstraße angehalten, um einem von rechts kommenden PKW die Vorfahrt zu gewähren. Dessen Fahrerin beabsichtigte nach links in Richtung Benolper Straße abzubiegen und berührte das stehende Fahrzeug.

Beide Beteiligten stiegen zunächst aus. Die mutmaßliche Verursacherin verließ dann jedoch nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle in Richtung Benolper Straße.

Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 40 - 50 Jahre alte, kurze blonde und gegelte Haare mit einem Sidecut, ca. 170 cm groß und schlank, stark geschminkt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Renault Kastenwagen gehandelt haben, möglicherweise einen Kangoo. Es entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro am Fahrzeug der Geschädigten. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell