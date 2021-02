Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geschädigter mit schwarzem SUV nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am 16.02.2020 gegen 16.20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf einem Parkplatz in der Ziegeleistraße einen Verkehrsunfall. Nach seinen Angaben sei ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet. Er notierte sich das Kennzeichen und gab die Information an die Polizei weiter. Der Halter des Verursacherfahrzeuges konnte so ermittelt werden. Ob allerdings an dem beteiligten Fahrzeug ein Schaden entstand ist nicht geklärt. Die Polizei sucht daher den Halter oder Fahrer eines schwarzen SUV. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

