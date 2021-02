Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Montag (22. Februar) hat sich gegen 17.40 Uhr auf der K 5 in Höhe der Ortschaft Finnentrop-Hülschotten ein Alleinunfall eines 21-jährigen Kradfahrers ereignet. Dieser befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Heggen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er mit seinem Krad beim Beschleunigen ausgangs einer Linkskurve. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

