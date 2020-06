POL-HN: Külsheim: Waldbrand verhindert

Polizeipräsidium Heilbronn

Am Freitag, um 16.36 Uhr, wurde durch eine Anruferin ein Brand im Wald zwischen Külsheim und Bronnbach mitgeteilt. Nach ersten Angaben brannten mehrere Stämme Langholz, die an einem Waldweg gelagert waren. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit war der Einsatz eines Löschwasserwagens notwendig. Hierzu musste jedoch die Landstraße für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den gewachsenen Baumbestand weitestgehend verhindern, 10 Bäume wurden durch die offenen Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort waren 10 Fahrzeuge und 49 Mann der Feuerwehr, ebenso 1 Rettungswagen mit 3 Sanitätern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand nach ersten Angaben ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

