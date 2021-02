Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei ermittelt erfolgreich gegen Drogendealer

Finnentrop/Lennestadt (ots)

Polizei ermittelt erfolgreich gegen Drogendealer Finnentrop/Lennestadt- Ermittlern der Kreispolizeibehörde gelang es in der vergangenen Woche mehrere Personen nach einer Durchsuchung festzunehmen sowie größere Mengen Rauschgift sicherzustellen. Einer der Beteiligten, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten war und dafür in der Vergangenheit eine Gefängnisstrafe verbüßt hatte, war den Beamten in anderen Ermittlungsverfahren als möglicher Verkäufer von Drogen aufgefallen. Die weiteren umfangreichen und monatelangen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 36-Jährige einen intensiven Handel mit Drogen betrieb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen wurden am vergangenen Donnerstag mehrere Wohnungen in Attendorn und Finnentrop durchsucht. Dabei gelang es den Beamten den 36-Jährigen, neben weiteren Personen, im Rahmen der Durchsuchung vorläufig festzunehmen. In verschiedenen Wohnungen stellten die Ermittler größere Mengen Betäubungsmittel im Straßenverkaufswert von ca. 65.000 Euro sicher. Darüber hinaus auch Mobiltelefone und Bargeld, das offensichtlich aus Drogengeschäften stammte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden letztlich zwei Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Kreispolizeibehörde Olpe wurde bei dem Einsatz unterstützt von Kräften des PP Dortmund.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell