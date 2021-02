Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (26. Februar) gegen 7.10 Uhr auf der L 928 in Lennestadt-Gleierbrück ist ein 26-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Dieser befuhr die Straße aus Bracht kommend in Richtung Gleierbrück. Vor ihm fuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer. Dieser musste nach derzeitigem Ermittlungsstand seinen Wagen stark abbremsen, da ihm im Gegenverkehr ein Fahrzeug entgegenkam, das die Kurve schnitt. Dies realisierte der 26-Jährige zu spät, bremste noch, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er dem Pkw des 59-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall verletzte sich der 26-Jährige an der Hand. Der Fahrzeugführer, der die Kurve im Gegenverkehr schnitt, ist derzeit noch unbekannt und kümmerte sich nicht um eine entsprechende Schadensregulierung. Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an. Ein Rettungswagen behandelte den Verletzten vor Ort. Es entstand ein Sachschaden vierstelligen Bereich.

