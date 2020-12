Polizei Hagen

POL-HA: Metallanalysator aus Baucontainer entwendet

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 05. Dezember, gegen 06:45 Uhr, stellten ein 57-Jähriger und ein 20-Jähriger fest, dass in einen Baucontainer auf einem Firmengelände in der Straße Im Weinhof eingebrochen wurde. Die Männer hatten an der Tür Hebelmarken bemerkt und im Inneren gesehen, dass mehrere Schubladen sowie Taschen durchwühlt wurden. Die unbekannten Täter haben nach Angaben der Zeugen einen Metallanalysator samt gelbem Koffer entwendet. Beide Männer gaben an, dass der Container zuletzt am Freitag, 04. Dezember, gegen 15:10 Uhr, unbeschädigt war. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell