Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl der besonderen Art

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.10.2020, 02:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg SV: Ein 23-jähriger Mann aktivierte zur Nachtzeit durch Umherlaufen den im Verkaufsbereich eines Supermarktes installierten Bewegungsmelder und löste dadurch Alarm aus. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eilten daraufhin zum Markt und trafen dort auf der Kundentoilette im Marktinnern versteckt den jungen Mann an. Dieser hatte sich bei Schließung des Marktes am Vorabend unbemerkt einschließen lassen. In der Folgezeit aß er sich mit Schokoriegeln aus dem Warenangebot satt und versteckte Fischstäbchen, Tiefkühlhähnchen und diverse andere Lebensmittel in seiner Kleidung sowie in einer mitgeführten Bauchtasche. Sogar in der Unterhose hatte er Lebensmittel versteckt. Wie anhand der Spurenlage festgestellt werden konnte, war es ihm nicht gelungen, den verschlossenen Alkoholschrank mit hochprozentigen Spirituosen zu öffnen. Trotzdem ergab ein Atemalkoholwert nachts um 03:15 Uhr einen Wert von 1,13 Promille. Der junge Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls und ein lebenslanges Hausverbot vom Marktbetreiber. Da half ihm auch seine Beteuerung nichts, dass er auf der Kundentoilette eingeschlafen sei und gar nicht bemerkt habe, dass der Markt schließt. | pizw

