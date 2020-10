Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.10.2020, 08:30 Uhr - 16:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Sauerbruchstraße 60 SV: Ein roter Dacia Sandero, der in einer Parkzone am Mehrparteienhaus Nr. 60 geparkt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren bzw. Wenden beschädigt. Der Dacia war in der Nähe einer Wendebucht abgestellt. Am Dacia entstand an der hinteren linken Fahrzeugtür Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell