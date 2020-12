Polizei Hagen

POL-HA: Doppelte Trunkenheitsfahrt

HagenHagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollte ein Autofahrer auf dem Märkischen Ring angehalten und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle fiel auf, dass der 31-jährige Mann sehr schläfrig und müde wirkte. Aus seinem Opel drang erheblicher Alkoholgeruch. Nachdem er ausgestiegen war, konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Eine Blutprobe wurde angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Da der Mann während der Maßnahmen schon ankündigte, anschließend wieder mit dem Auto nach Hause fahren zu wollen, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Daraufhin verständigte er einen Verwandten, der ihn von der Polizeiwache abholte. Diesem wurde auch der Fahrzeugschlüssel übergeben. Verbunden mit dem eindringlichen Appell, den Betrunkenen nicht fahren zu lassen.

Noch während die Polizeibeamten die Anzeige fertigten, fiel der PKW erneut in Höhe der Rathausstraße auf. Am Steuer saß wieder der betrunkene Mann und war kaum in der Lage, gerade aus zu fahren. Den Polizeibeamten gegenüber teilte er mit, dass er sich nicht so betrunken fühle und nach Lüdenscheid fahren wolle.

Der Verwandte des Mannes folgte dem PKW mit seinem eigenen Fahrzeug. Angeblich habe der betrunkene Verwandte ihm den Schlüssel weggenommen.

Dem betrunkenen 31-jährigen Autofahrer wurde erneut eine Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest zeigte, dass er immer noch rund 1,2 Promille intus hatte.

Neben der zweimaligen Trunkenheitsfahrt wird nun auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den Lüdenscheider zukommen.

