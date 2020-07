Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl - Safe eines Rentners gestohlen

Pirmasens (ots)

Im Laufe des gestrigen Vormittags erschleichen sich zwei Frauen, nähere Beschreibung liegt nicht vor, Zugang zu der Wohnung eines 92jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhauses "Auf der Hahnenruh. Die beiden würden nebenan wohnen und hätten sich ausgesperrt. Sie müssten nun auf den Bruder warten. Die beiden Frauen sollen sich circa eine halbe Stunde in der Wohnung aufgehalten haben. Am Abend stellten Verwandte fest, dass ein Safe aus dem Schlafzimmer fehlte. Im Safe sollen sich Bargeld im mittleren 3stelligen Bereich und mehrere alte Münzen befunden haben. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

