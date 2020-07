Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - LKW fährt Verkehrsschild an

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Saarstraße von der Conrad-Krez-Straße kommend in Richtung Zweibrücker Straße. Als er an der Einmündung nach rechts abbiegen wollte, kollidierte er mit einem dort aufgestellten Verkehrsschild. Der Fahrer, circa 40 Jahre alt, schlank, groß, mit dunklen, kurzen Haaren und dunkler Bekleidung, stieg aus und versuchte, das Kennzeichen wieder gerade zu biegen. Obwohl der Pfosten völlig verbogen war, setzte der Mann dann einfach seine Fahrt fort. Der Fahrer soll zuvor einen in der Nähe liegenden Discounter beliefert haben. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

