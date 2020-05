Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Zwei Täter entwenden Schubkarre und Europaletten von Baustelle

Mannheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verständigte am Samstagmorgen kurz nach 1 Uhr die Polizei und teilte mit dass zwei Männer aus einer mit einem Bauzaun umgebenen Baustelle in der Weimarer Straße eine Schubkarre und Europaletten stehlen würden. Die Schubkarre mit insgesamt fünf Europaletten wurde auf einer Fußgängerbrücke in Tatortnähe festgestellt, von den Dieben fehlte jede Spur. Einer der Täter soll eine gelbe Jacke getragen haben. Das Diebesgut wurde zurück auf die Baustelle gebracht, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

